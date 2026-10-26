Умер нулевой пациент: откуда взялся вирус Шамонда и может ли начаться новая эпидемия

В материале РИАМО читайте о том, что такое вирус Шамонда, насколько он опасен, как проявляется и есть ли риск новой эпидемии.

Первый случай заражения человека вирусом Шамонда: что произошло во Франции

Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори

22 октября агентство Reuters сообщило о первом подтвержденном случае заражения человека вирусом Шамонда. Пациент с тяжелым иммунодефицитом проходил лечение от серьезного заболевания в больнице Лиона и скончался в начале октября. Как говорится в сообщении, предполагается, что мужчина был укушен мошкой, переносящей вирус, на востоке Франции. Весной и летом вирус Шамонда циркулировал среди животных.

Всемирная организация здравоохранения при ООН заявила, что находится на связи с французскими властями по поводу вспышки заболевания.

«Исходя из имеющейся информации и знаний о передаче близкородственных вирусов, можно сказать, что это единичный случай заражения человека, и в настоящее время он вряд ли приведет к более широкому распространению», — приводятся в материале комментарии ВОЗ.

Что такое вирус Шамонда и как он может передаваться человеку

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По словам врача-инфекциониста Розы Сивяковой, вирус Шамонда (Shamonda virus, SHAV) относится к группе ортобуньявирусов. Он впервые был обнаружен в Нигерии в середине 1960-х, и на протяжении десятилетий вирус выявляли у сельскохозяйственных животных. Переносчиками служат мокрецы Culicoides, которые заражаются при укусе инфицированного животного, а затем могут передать вирус следующему.

«В этом году, летом, вирус впервые зарегистрировали в Европе и не было официально зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от крупного рогатого скота человеку», — отмечает врач.

Она добавляет, что Шамонда не классифицируется как заболевание в ЕС и поэтому не подлежит официальному надзору или мерам контроля. Тесты были проведены летом 2026 года на большом скоте, и стало ясно, что вирус поразил домашний скот на юге Германии, в Швейцарии, во Франции, также в Нидерландах, Португалии, Словении, Испании, Италии и других странах Европы.

«У зараженного крупного рогатого скота наблюдается диарея, слабость, потеря аппетита и, реже, лихорадка. Как именно вирус проявляется у человека, пока неизвестно», — говорит эксперт.

Вирус переносят мокрецы, и технически они могут кусать людей и заражать, но до случая во Франции такого не было зафиксировано.

Может ли вирус Шамонда стать причиной эпидемии

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Вирус оказывает воздействие на животных, но врач-инфекционист уверена, что говорить о начале новой эпидемии не приходится.

«Насколько мне известно, пациент во Франции имел осложнения со стороны головного мозга, у него была сильно ослаблена иммунная система и в настоящий момент роль вируса в его гибели только изучается. Вполне вероятно, что, если бы мужчина был здоров, даже если бы он заразился вирусом Шамонда, это не привело бы к летальному исходу. Все еще находится на стадии изучения», — комментирует врач.

Она добавляет, что люди с хроническими заболеваниями, с тяжелым иммунодефицитом всегда находятся в группе риска, для них даже относительно редкие инфекции могут быть опасны. Но для подавляющего большинства людей вирус Шамонда не опасен.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также уверен, что опасности эпидемии нет. Он отметил, что вирус Шамонда, обнаруженный во Франции, не несет опасности для россиян, но наблюдать за этим надо. Кроме того, контакты между странами сейчас резко уменьшились, что делает попадание вируса в Россию еще менее реальным.

В Минсельхозе Франции заявили, что вирус Шамонда не передается через мясо, молоко или иные продукты их переработки от заболевшего животного и он не представляет угрозы для людей.

Есть ли вакцина от вируса Шамонда и как защищают животных

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Вирус Шамонда не исследован в полной мере, отмечает доктор Сивякова, возможно, он существует во многих странах.

«Вирус может циркулировать, но не проявляться. Возможно, если проводить целенаправленные исследования и искать конкретный вирус, случаев заражения животных может быть больше», — говорит врач.

Вакцин от вируса Шамонда в настоящий момент нет. Бороться с ним можно, защищая животных от насекомых-переносчиков и устраняя места откладки яиц.