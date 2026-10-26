Акушер-гинеколог Панов начал прием в женской консультации в Сергиевом Посаде

Никита Панов окончил Тверской государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и ординатуру по акушерству и гинекологии. Затем три года работал по целевому направлению в Одинцовской областной больнице. Первые полтора года он принимал гинекологических пациенток и вел беременности в женской консультации.

Следующие полтора года врач проводил диспансеризацию женщин репродуктивного возраста в отделении медицинской профилактики. В этот период он также получил образование по ультразвуковой диагностике в РУДН.

После возвращения в Тверь Панов два года работал в роддоме № 5 — в акушерском физиологическом отделении и отделении патологии беременности, проходил стажировку в Тверском областном перинатальном центре. При выборе нового места работы в Сергиевом Посаде он учитывал в том числе меры поддержки и условия труда.

По словам врача, прийти в медицину ему помогли знания биологии и химии и пример родителей — военных медиков. Акушерство и гинекологию он выбрал за возможность помогать людям амбулаторно, в стационаре и заниматься наукой. Панов вспоминает дежурство, когда после нескольких ночных родов у пациентки началось кровотечение. Бригада вовремя нашла его источник, мать и ребенок остались живы и здоровы. Этот случай научил врача брать ответственность и принимать решения.

Приоритетами Панов считает репродуктивное здоровье, планирование беременности, профилактику рисков, подготовку к родам, бережное родоразрешение и здоровье матери и ребенка. Он убежден, что заботиться о здоровье и вести беременность необходимо в тесном контакте с врачом.

«С женщинами любого возраста очень важно не просто выстроить контакт, а прийти к доверительным отношениям, чтобы совместными усилиями достичь благоприятного исхода», — подчеркнул врач.

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«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.