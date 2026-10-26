Хирург Воскресенской больницы провел в Самаре мастер-класс по лечению грыж

Международный эксперт в области герниологии Владислав Александрович Бурдаков провел практический мастер-класс по лапароскопической хирургии послеоперационных вентральных грыж. У операционного стола он продемонстрировал коллегам этапы восстановления передней брюшной стенки.

Участники мастер-класса отметили, что за последние пять лет подходы к лечению грыж существенно изменились. Функциональная хирургия направлена не только на устранение выпячивания, но и на восстановление анатомической подвижности, тонуса и физиологической работы мышечного корсета. Для этого применяют щадящие малотравматичные доступы.

«Следующий шаг — перевести в цифровой формат параметры эластичности и комплаенса передней брюшной стенки. Именно объективная цифровая оценка этих показателей в ближайшем будущем станет отправной точкой при выборе тактики лечения каждого пациента с послеоперационными вентральными грыжами», — пояснил Владислав Бурдаков.

Цифровая оценка биомеханических свойств тканей позволит точнее подбирать тактику операции для каждого пациента, снижать риск рецидивов и сокращать период восстановления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.