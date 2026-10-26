Картофель может подорожать на четверть, а овощи — на 40%: что будет с ценами на продукты в ноябре 2026

Что подорожает с 1 ноября 2026 года, читайте в материале РИАМО.

В ноябре россияне могут столкнуться с дальнейшим ростом цен на продукты, топливо и сезонные товары. В зоне риска — картофель, тепличные овощи, крупы, молочная продукция, рыба и кофе. Отдельные категории продуктов до конца года могут подорожать на 20–40%. Дополнительное давление на стоимость товаров окажут расходы на перевозки и отопление, а также сезонный спрос. Как изменятся цены с 1 ноября, читайте в материале РИАМО.

Какие продукты подорожают в ноябре 2026 года

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В первую очередь рост цен может затронуть продукты, от которых покупатели не готовы отказаться даже при увеличении расходов. До конца 2026 года наиболее заметное подорожание возможно в сегменте овощей и бакалеи, считает директор по аналитике Инго Банка, к.э.н. Василий Кутьин.

Овощи и борщевой набор могут прибавить в цене 20–40%

Как объясняет эксперт, запасы отечественного урожая постепенно исчерпываются, поэтому торговым сетям приходится переходить на импортные поставки, в том числе из Египта, Израиля и Турции. Одновременно растут логистические издержки.

Импортные тепличные овощи — помидоры, перец и кабачки — по прогнозу Кутьина, могут подорожать на 35–40%. Помимо валютных колебаний и стоимости перевозок, на цены влияет сезонный фактор: овощи открытого грунта заканчиваются, а производство в теплицах требует дополнительных затрат на отопление и освещение.

Эту тенденцию подтверждает и к.э.н, доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Мощенко. По ее словам, в начале ноября продолжится рост цен прежде всего на тепличные овощи, особенно помидоры и огурцы.

Эксперт обращает внимание на данные Росстата: с 13 по 19 октября помидоры подорожали на 6,3%, огурцы — на 2,4%. При этом недельная инфляция в целом составила всего 0,05%. Такая разница показывает, что изменение цен распределяется по товарам неравномерно: отдельные категории могут дорожать значительно быстрее общего уровня инфляции.

Почему дорожают картофель, гречка, рис и овсянка

Отдельный риск связан с картофелем. По оценке Кутьина, его стоимость может вырасти на 20–25%. Причиной стали ливневые дожди, серьезно повредившие урожай в Центральной России. Если дефицит придется компенсировать импортом, расходы на поставки дополнительно повлияют на розничные цены.

Крупы — гречка, рис и овсянка — также находятся в группе риска. Кутьин допускает увеличение их стоимости на 25–30%, связывая потенциальное подорожание прежде всего с ростом логистических расходов.

Однако эти цифры следует рассматривать как прогноз возможного изменения цен до конца года, а не как гарантированное повышение стоимости каждой позиции в каждом магазине. Фактическая динамика будет зависеть от запасов продукции, закупочных цен и политики торговых сетей.

Как изменятся цены на молоко, сыр, масло и курицу

Молочная продукция, включая сыры и сливочное масло, по прогнозу директора по аналитике Инго Банка, может подорожать на 5–11%. Кутьин указывает на несколько факторов: сырое молоко с начала года прибавило в цене около 15%, осенью сезонно снижаются надои, а производители несут дополнительные расходы на упаковку и охлаждение скоропортящейся продукции.

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В сегменте мяса птицы эксперт ожидает более умеренного изменения розничных цен — примерно на 3–5 рублей за килограмм. При этом, по его оценке, оптовые цены уже выросли на 20–25%. На себестоимость производства давят нехватка работников, подорожание ветеринарных препаратов и инкубационных яиц, а также рост тарифов на электроэнергию для птицефабрик.

Продолжиться может и корректировка цен на куриные яйца. Эксперт Мощенко отмечает, что с 13 по 19 октября они подорожали на 2,3%. При этом эксперт подчеркивает: одного недельного скачка недостаточно, чтобы говорить об устойчивой тенденции. Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации с предложением и решений производителей и торговых сетей.

На сколько могут подорожать рыба, красная икра, кофе и шоколад

Перед новогодними праздниками дополнительное давление на цены может возникнуть в рыбном сегменте. Кутьин прогнозирует подорожание рыбы примерно на 7–12%, а красной рыбы и икры — в отдельных случаях на 20–30%.

По словам эксперта, дело не только в сезонном росте спроса. Предложение лососевых ограничено: улов лосося, по приведенной им оценке, составил около 40% плана. Кроме того, дорожает доставка с соблюдением температурного режима, что особенно важно для скоропортящейся продукции.

Кофе, чай и шоколад, согласно прогнозу Кутьина, могут подорожать на 5–10%. Основная причина — зависимость от импортного сырья и поставок. Импортная составляющая в сегментах кофе и какао-бобов фактически достигает 100%, поэтому ослабление рубля способно быстро отражаться на закупочных расходах производителей и импортеров.

Впрочем, итоговая стоимость товаров на полках зависит не только от курса валют, но и от ранее заключенных контрактов, имеющихся запасов и решений продавцов о наценках.

Что будет с ценами на бензин и дизель с ноября 2026

Еще один фактор, который способен повлиять на расходы россиян, — топливо. Кутьин указывает, что с 1 ноября 2026 года повышаются акцизы на топливо. Кроме того, Минэнерго предложило увеличить цены еще на 2,1 рубля за литр для поддержки импорта бензина, который сейчас, по оценке эксперта, остается убыточным.

Если инициатива будет реализована, к концу года бензин на заправках может подорожать примерно на 11%, или на 7 рублей за литр, а дизельное топливо — на 10,7%. Это прогнозный сценарий, а не установленный размер обязательного повышения розничных цен.

Последствия могут затронуть не только автомобилистов. Как объясняет Кутьин, топливо входит в расходы на перевозку товаров. Поэтому увеличение транспортных затрат постепенно переносится в стоимость продукции, которую доставляют на большие расстояния, — от овощей до бытовой техники.

По оценке эксперта, этот эффект может проявляться постепенно и сохраняться в течение трех-шести месяцев. Иными словами, даже если топливные цены перестанут быстро расти, транспортные расходы еще некоторое время могут поддерживать давление на стоимость товаров.

Что подорожает осенью 2026: коммунальные услуги, обогреватели и пледы

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В октябрьских квитанциях россияне уже увидели последствия индексации коммунальных тарифов. По оценке директора по аналитике Инго Банка, с 1 октября тарифы ЖКУ повысились на 8–22% в зависимости от региона, а медианный уровень индексации по стране составил 10,7%. Эксперт также ссылается на оценку Банка России, согласно которой вклад октябрьской индексации в годовую инфляцию составил 0,7 процентного пункта.

По словам Кутьина, дополнительный рост расходов на электроэнергию и отопление отражается и на себестоимости продукции. Теплицам необходимо поддерживать температуру и освещение, пищевым производствам — обеспечивать работу оборудования, а магазинам и поставщикам — сохранять продукты в надлежащих условиях.

Осенью традиционно растет спрос и на сезонные товары. Обогреватели, пледы и домашний текстиль могут подорожать примерно на 5–10%. При этом, отмечает Кутьин, причина не обязательно связана с увеличением себестоимости: важную роль играет сезонный спрос, которым стремится воспользоваться бизнес.

В преддверии зимних праздников на цены также влияет новогодний ассортимент. По оценке эксперта, с ноября торговые предприятия могут постепенно повышать цены на такие товары, одновременно предлагая акции и скидки, из-за которых фактическое увеличение стоимости не всегда очевидно покупателю.

Почему растут цены в России: основные причины подорожания

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Аналитик Кутьин выделяет несколько основных факторов, которые могут влиять на цены до конца года: сокращение запасов отечественного урожая, ослабление рубля, подорожание перевозок и топлива, а также рост расходов на электроэнергию и отопление.

При этом эксперт Мощенко напоминает, что изменения не будут одинаковыми для всех продуктов. Например, с 13 по 19 октября, по данным Росстата, яблоки подешевели на 1,7%, а морковь — на 1,3%. То есть даже на фоне общего инфляционного давления некоторые товары могут временно снижаться в цене.

По словам Мощенко, дальнейшая динамика будет зависеть не только от себестоимости, но и от запасов продукции, условий закупочных контрактов и готовности торговых сетей пересматривать наценки. Поэтому отдельные прогнозы нельзя автоматически переносить на весь ассортимент магазинов.

Как сэкономить на продуктах и товарах перед Новым годом

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В условиях возможного подорожания разумнее не скупать все подряд, а заранее планировать покупки. Кутьин советует до декабря делать запасы прежде всего нескоропортящихся продуктов: бакалеи, консервов и товаров, которые понадобятся для новогоднего стола.

Закупать впрок молочную продукцию и овощи эксперт не рекомендует: они быстро портятся, а выгода от покупки большого объема может оказаться ниже возможных потерь. Вместо этого стоит сравнивать стоимость килограмма или литра, проверять предложения разных магазинов и следить за акциями.

Сезонные непродовольственные товары — например, пледы и обогреватели — выгоднее покупать заранее, пока спрос еще не достиг пика. В идеале, отмечает Кутьин, такие покупки стоит планировать за четыре-шесть месяцев до холодов и зимних праздников.