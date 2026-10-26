В Словакии продолжают выдавать визы гражданам России

Словакия продолжает принимать документы на оформление виз от российских граждан по нормам национального законодательства и регламентам Шенгенской зоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера словацкого парламента Тибора Гашпара.

По словам политика, Братислава хочет сохранить условия для взаимных визитов, совместных научных проектов, культурных инициатив и простого общения людей, если соблюдаются установленные порядки.

Однако Гашпар добавил, что каждая конкретная поездка упирается в действующие визовые правила и вердикты профильных служб.

Гашпар также напомнил о заявлении МИД Словакии от 7 июля. Выдачу туристических виз для граждан РФ никто не отменял и не замораживал. В министерстве тогда лишь пересмотрели график работы на летний период из-за нехватки персонала в московском посольстве, отдав в те месяцы предпочтение определенным категориям заявителей.

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