Подмосковье подвело итоги участия в Российской энергетической неделе

Московская область представила проекты газификации, теплоснабжения, электросетей и зарядной инфраструктуры на Российской энергетической неделе 14–16 октября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

РЭН-2026 объединила около 6600 участников и представителей СМИ из 85 стран. Программа прошла в «Манеже» и Гостином дворе. Владимир Путин направил участникам приветствие.

Стенд «Энергия перемен Подмосковья» посетили Александр Новак и делегация Татарстана с Рустамом Миннихановым. Сергею Цивилеву представили ГИС «Инженерные сети» и «ЖКХ-контур Подмосковья» с данными датчиков на котельных, тепловых пунктах и в домах.

Мособлгаз показал котлы «Могучий» и проект «Энергия под ключ» для выработки электричества из газа и снижения расходов бизнеса. Мособлэнерго представило «Портал цифровых услуг» с ИИ-помощником и цифровую модель электросети «Модус».

Первый замминистра Расим Тактаров представил опыт модернизации теплоснабжения: с 2024 года направлено около 92 млрд рублей, обновлены более 500 котельных, свыше 700 км сетей и более 70 тепловых пунктов. Регион предложил единый технический стандарт, платформу актуализации схем теплоснабжения и учебный курс.

Первый замминистра Виталий Акуличев рассказал об автономной газовой электрогенерации и центре компетенций на базе Мособлгаза. Замминистра Дмитрий Крашенинников представил цифровые решения, в том числе на сессии «Магия цифр: цифровой ТЭК».

Руководство министерства участвовало во Всероссийском совещании по подготовке к зиме. В регионе отопление запустили быстрее, чем годом ранее; обращения сократились более чем на 40%. Минэнерго региона и ассоциация «ЭнергоИнновация» подписали соглашение.

Дмитрий Крашенинников рассказал о зарядной инфраструктуре: регион лидирует по числу публичных зарядных локаций — 1354 станции, занимает второе место по электромобилям — 6300, или 7,9% парка страны. «Реватт» показал станцию PEOH-80 на 80 кВт для двух машин, НПП «АНТРАКС» — систему размещения интеллектуальных аппаратов на воздушных линиях.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.