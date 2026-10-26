В Подмосковье подбирают участки для проекта «Земля для туризма»

Управление Росреестра по Московской области продолжает реализацию федерального проекта «Земля для туризма». Бизнес и граждане могут найти свободные участки для туристических объектов на платформе nspd.gov.ru, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Проект «Земля для туризма» входит в государственную программу «Национальная система пространственных данных». Он направлен на развитие туристического потенциала Подмосковья, эффективное использование земель и привлечение инвестиций.

Одноименный сервис на платформе nspd.gov.ru содержит сведения о свободных государственных и муниципальных участках вблизи природных достопримечательностей, исторических мест и популярных маршрутов. Пользователи могут изучить характеристики территорий и действующие ограничения, оценить возможности реализации туристических проектов и спланировать размещение объектов.

Подбор территорий координирует оперативный штаб при управлении Росреестра по Московской области. В него входят представители Росреестра, ППК «Роскадастр» и органов государственной власти региона.

«Проект «Земля для туризма» способствует не только развитию туристической отрасли, но и сохранению историко-культурного и природного наследия региона. Вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот позволяет формировать комфортную среду для отдыха жителей и гостей Подмосковья, а также повышать инвестиционную привлекательность территорий», — отметил заместитель руководителя управления Егор Войтусенко.

Инициатива также способствует развитию внутреннего туризма и созданию рабочих мест. Доступные территории и возможности их использования представлены в сервисе «Земля для туризма».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.