Ефимов: в Покровском-Стрешневе расселяют 13 старых домов по реновации

В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы жители 13 старых домов уже переехали в новые квартиры или находятся в процессе переселения. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, всего в программу реновации в этом районе включено 48 домов старого жилого фонда. Здания расселяют поэтапно и сносят по технологии «умный снос», которая позволяет экологично утилизировать строительные материалы без лишнего шума и пыли. Из 13 зданий, уже освобожденных или пока расселяемых, восемь демонтированы.

На месте сноса возводят новые жилые комплексы, спроектированные по современным стандартам качества и безопасности. Квартиры в новостройках отличаются улучшенной планировкой и готовой отделкой, поэтому новоселам не придется тратить дополнительные силы и средства на ремонт.

«В рамках программы на месте сноса возводятся новые жилые комплексы, спроектированные в соответствии с современными принципами качества и безопасности. Квартиры в новостройках имеют улучшенную планировку и уже готовую отделку, поэтому новоселы могут переезжать в них, не вкладывая дополнительные силы и средства в ремонт», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Более подробно о программе реновации можно узнать на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программа реновации стартовала с августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Также он рассказал о реализации программы реновации в районе Новогиреево.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».