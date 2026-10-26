Школьницы Подмосковья завоевали дипломы на олимпиаде Союзного государства

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Школьницы из Богородского и Солнечногорского округов вошли в число лучших на олимпиаде Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Соревнование проходило с 19 по 24 октября на базе Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мария Лях из Ногинской гимназии Богородского округа получила диплом I степени риторического конкурса. Она стала его абсолютным победителем среди участников России и Беларуси.

Дина Довгаль, ученица школы №5 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Солнечногорск, получила диплом III степени в общем зачете. Школьница — призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе и искусству 2025–2026 учебного года.

В олимпиаде участвовали более 135 старшеклассников из 15 регионов России и восьми областей Беларуси. Они написали сочинения и выполнили комплексную работу по русскому языку и литературе.

Культурно-просветительская программа познакомила школьников с историей, культурой и традициями мордовского края. Участники посетили музеи, мемориальные комплексы, этнокультурные центры и ведущие образовательные учреждения республики.

Олимпиада проводится с 2004 года. Она направлена на укрепление дружеских связей между молодежью Беларуси и России, изучение исторического и культурного наследия двух народов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.