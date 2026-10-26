В Павловском Посаде наградили сотрудников пассажирского автопредприятия

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Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов вручил награды сотрудникам «Павлово-Посадского ПАТП» в преддверии Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Балашов поздравил коллектив «Павлово-Посадского ПАТП» с профессиональным праздником и вручил сотрудникам награды. Предприятие обеспечивает ежедневные пассажирские перевозки в округе.

Автопарк Павлово-Посадской производственной базы насчитывает 109 автобусов марок ЛиАЗ, ПАЗ и ГАЗ. Предприятие обслуживает 34 маршрута общей протяженностью более 1400 километров. Ежедневно автобусы совершают почти 1700 рейсов и перевозят до 34 тыс. пассажиров.

На базе работают более 350 человек, в том числе водители, диспетчеры, механики и ремонтники. Коллектив обеспечивает бесперебойную и безопасную перевозку жителей к местам работы, учебы и домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.