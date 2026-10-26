Более 1,5 млн жителей Подмосковья привились от гриппа

Жители Московской области продолжают проходить бесплатную вакцинацию против гриппа. Прививку сделали уже более 1,5 млн человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пройти вакцинацию против гриппа можно в поликлиниках по месту прикрепления. Взрослые также могут сделать прививку в мобильных комплексах и на предприятиях, дети — в образовательных учреждениях.

«Вакцинация — наиболее эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа. Прививка помогает снизить вероятность тяжелого течения болезни и развития осложнений. На сегодняшний день от гриппа вакцинировались уже более 1,5 млн жителей региона», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Вакцинация проводится бесплатно. Перед введением вакцины медицинский работник осматривает пациента, чтобы исключить возможные противопоказания.

Записаться на прием к врачу в поликлинику можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС», региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел Здоровье».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.