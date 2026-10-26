В Наро-Фоминском округе первоклассников посвятили в «Орлята России»

Первоклассники селятинской школы № 1 получили фирменные галстуки и произнесли клятву. Ребята пообещали быть честными и справедливыми, уважать традиции своей семьи, заботиться о природе, стремиться к знаниям и достойным победам.

Движение «Орлята России» помогает младшим школьникам находить друзей, учиться работать в команде и раскрывать таланты. Для участников проведут тематические недели и квесты, экскурсии по родному краю, творческие мастерские и спортивные эстафеты. Школьники будут знакомиться с разными профессиями, изучать основы безопасности и экологии, участвовать в добрых и полезных делах.

Учителя пожелали первоклассникам смело двигаться вперед, беречь дружбу и с гордостью носить звание «Орлят России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.