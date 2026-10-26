Почта России упрощает отправку и получение посылок в Московском регионе

Жители Московского региона могут получать посылки по QR-коду, пользоваться почтоматами и оформлять отправления онлайн в преддверии ноябрьских распродаж и новогодних праздников, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для получения посылки в отделении достаточно показать оператору QR-код на смартфоне: сотрудник увидит все ожидающие клиента отправления. Подключить сервис можно в приложении Почты России или у сотрудника отделения. Заполнять бумажное извещение и предъявлять паспорт не потребуется.

Почта России сотрудничает с большинством популярных маркетплейсов. Заказы можно получать в отделениях или почтоматах, расположенных в крупных отделениях и сетевых магазинах. Отследить отправление по трек-номеру можно на сайте или в приложении Почты.

Неподошедший онлайн-заказ можно вернуть как в пункт выдачи маркетплейса, так и в ближайшее почтовое отделение. С 1 октября 2026 года в России вступил в силу закон о платформенной экономике, регулирующий дистанционную торговлю. Покупатель вправе самостоятельно выбирать способ возврата, не ограничиваясь правилами торговой площадки.

В зонах самообслуживания можно подготовить отправление, оплатить услугу и распечатать бланк, затем передать посылку оператору. При оформлении на сайте или в приложении отправление нужно упаковать и принести в любое отделение в течение 72 часов. За онлайн-оформление начисляют бонусы для оплаты следующих отправлений, в том числе международных.

«Нагрузка в сезон распродаж и предновогодних отправлений традиционно растет, но наши сервисы помогают удерживать качество услуг на высоком уровне. А цифровые сервисы делают обслуживание клиентов быстрее и удобнее. Более 60% почтовых отправлений жители Московского региона получают по QR-коду», — отметила директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.