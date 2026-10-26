Голос и лицо Майкла из GTA V: актер Нед Люк прилетит в Москву 31 октября

Американский актер Нед Люк, исполнивший роль Майкла Де Санты в культовой видеоигре Grand Theft Auto V, прибудет в российскую столицу в рамках II Московской международной недели видеоигр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Агентства креативных индустрий.

Личная встреча с артистом и автограф-сессия запланированы на 31 октября в столичном кластере видеоигр и анимации в ходе тематической «Ночи видеоигр». Мероприятие начнется в 21:00 и продлится до 05:00 утра 1 ноября.

В рамках программы все пространство кластера трансформируют в интерактивную зону. На парковочной территории разместят стилизованный автотранспорт. На втором этаже организуют ретро-зону с приставками Dendy, SEGA и PlayStation 1. Третий этаж отведут под мини-соревнования на современных консолях PlayStation 5 под сеты диджеев.

Нед Люк известен широкой публике по проектам «Подпольная империя» и «Закон и порядок». Однако мировое признание ему принес образ бывшего грабителя Майкла Де Санты в GTA V.

Актер полностью воплотил персонажа на экране. Он не только озвучил героя и подарил ему свою внешность, но и лично выполнил трюки в костюме захвата движения. Кроме того, в 2025 году Люк вновь вернулся к знаменитому образу в рамках обновления для сетевого режима GTA Online.

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