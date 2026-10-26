Мясников: участники «Героев Подмосковья» сформировали свое сообщество

Целое сообщество сформировалось у участников программы «Герои Подмосковья». Все они поддерживают связь и после обучения, заявил РИАМО участник проекта, директор управления капитального строительства Дмитровского округа Владимир Мясников.

«Мы остались одной единой семьей. Причем это уже не только выпускники „Героев Подмосковья“. Мы объединились с участниками подобных программ по всей России, по разным регионам», — рассказал Мясников.

Они общаются и помогают друг другу. По словам участника проекта, внутри системы сформировалось свое сообщество.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.