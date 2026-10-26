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Смят капот и сорван бампер: Ferrari за 10 млн разбился в аварии в Сочи

В центре Сочи Краснодарского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дорогостоящего итальянского спорткара Ferrari. Его стоимость оценивается приблизительно в 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал Kub Mash .

Спортивный автомобиль ехал по Курортному проспекту в темное время суток. По словам очевидцев, водитель передвигался на высокой скорости и не справился с управлением транспортным средством.

В результате машина на скорости вылетела с проезжей части дороги на газон в районе монумента Архангелу Михаилу. Попутно авто снесло установленный металлический дорожный знак.

На опубликованных видеокадрах с места дорожной аварии зафиксировано, что транспортное средство получило значительные повреждения. У машины сильно смят капот, сорван передний бампер, а правая пассажирская дверь осталась открытой.

Спорткар после заноса остановился на траве среди деревьев у тротуара. Несмотря на серьезную деформацию кузова автомобиля, в дорожном происшествии никто из людей травм не получил.

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