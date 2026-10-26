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В лесах Подмосковья 25 октября не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 25 октября не зарегистрировали. На 26–28 октября в большинстве лесничеств прогнозируют III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

25 октября на территории государственного лесного фонда Московской области пожаров не зафиксировали.

26 октября на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности. В Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах прогнозируют II класс.

27 и 28 октября на большей части территории области также ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — II класс.

26 октября и в ближайшие дни синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Дневная температура составит +9…+13 °C, ночная — +4…+8 °C.

В сообщении также привели народную примету: если кошка жадно лакает воду — ждут перемены погоды, а если сидит на подоконнике и смотрит в окно — тепла.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.