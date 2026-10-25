Песков: дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию тогда, когда сам сочтет это необходимым, сообщает ТАСС .

«Когда президент посчитает это целесообразным, мы это сделаем», — отметил Песков.

Глава государства регулярно обращается к Федеральному собранию с посланиями о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. В таких выступлениях президент традиционно дает оценку ситуации и обозначает задачи на перспективу.

Предыдущее послание было оглашено в феврале 2024 года.

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