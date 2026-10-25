Ученый объяснил, когда медведи могут не впадать в спячку

На юге России в теплые зимы медведи могут вообще не уходить в спячку, а в средней полосе сроки зависят от погоды: животные могут залечь как в конце октября, так и в декабре. Об этом заявил заведующий сектором териологии Зоологического музея МГУ, ведущий научный сотрудник Сергей Крускоп, сообщает РИА Новости .

Специалист отметил, что время спячки различается по регионам и погодным условиям.

«В средней полосе могут залечь и в конце октября, если лето было сытным, а октябрь — холодным, и в декабре, если осень была теплой. На юге ареала в теплые зимы могут вообще не впадать в спячку», — отметил Крускоп.

Перед зимой медведи переходят на калорийную пищу — орехи и жирную рыбу. Во время хода лосося они выедают наиболее питательные части: брюхо, икру или молоки, а низкокалорийные хребет, хвост и голову оставляют, хотя в другое время съели бы рыбу целиком.

Крускоп также пояснил, что чем меньше корма, тем активнее медведь перемещается в его поисках и тем выше вероятность, что он выйдет к людям.

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