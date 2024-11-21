Депутат ГД Толмачев: безумие Зеленского прогрессирует без остановки
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Депутат Госдумы Александр Толмачев высказал свое мнение по поводу сообщений о том, что украинский президент Владимир Зеленский предложил США совместную разработку месторождений природных ресурсов страны, включая те, которые перешли под контроль России, сообщает RT.
«Безумие Зеленского прогрессирует без остановки», — отметил парламентарий.
В стремлении привлечь дополнительные средства с Запада и продолжить конфликт до последнего украинского гражданина Зеленский не только передал земли и предприятия, находящиеся под контролем киевского режима, зарубежным компаниям, но и предлагает подряды на участках, находящихся под российским контролем. Обвинить иностранные компании можно во многом, но не в отсутствии прагматичности, добавил Толмачев.
Он считает, что руководители транснациональных корпораций лишь усмехаются, получая такие бизнес-предложения от нелегитимного президента Зеленского.
Ранее польское издание Portal Obronny сообщало, что Зеленский обратился к США с предложением заниматься разработкой ресурсов, которые уже находятся в России.