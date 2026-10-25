В подмосковных Люберцах у жилого комплекса горела школа

На территории жилого комплекса в подмосковных Люберцах накануне вечером случился пожар в здании общеобразовательной школы. Об этом сообщает Telegram-канал « Мои Люберцы ».

В момент пожара на улице было темно.

На крыше школы возник очаг открытого горения. Над зданием поднялся столб яркого пламени и густой темный дым.

Загоревшийся объект расположен рядом с высотными жилыми домами. Он огорожен строительным забором.

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