В подмосковных Люберцах у жилого комплекса горела школа
Фото - © Telegram-канал «Мои Люберцы»
На территории жилого комплекса в подмосковных Люберцах накануне вечером случился пожар в здании общеобразовательной школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
В момент пожара на улице было темно.
На крыше школы возник очаг открытого горения. Над зданием поднялся столб яркого пламени и густой темный дым.
Загоревшийся объект расположен рядом с высотными жилыми домами. Он огорожен строительным забором.
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