Ян единогласным решением судей одолел Двалишвили на турнире UFC и защитил титул

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем дивизионе. Он одержал победу над грузинским спортсменом Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби, сообщает ТАСС .

Противостояние завершилось единогласным решением судей в пользу представителя России.

Этот поединок стал для бойцов третьей очной встречей в октагоне. В 2023 году победу единогласным судейским вердиктом завоевал Двалишвили. В декабре 2025 года Ян взял реванш аналогичным решением судей, отобрав у соперника чемпионский пояс.

Нынешний бой стал первой успешной защитой завоеванного титула для россиянина.

33-летний Петр Ян имеет в послужном списке 21 победу при 5 поражениях в MMA. Он вошел в историю как первый российский атлет, сумевший вернуть себе статус чемпиона организации.

Впервые пояс в легчайшей категории достался россиянину в июле 2020 года после победы техническим нокаутом над бразильцем Жозе Альдо. В марте 2021-го Ян лишился пояса из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в партере в бою с американцем Алджамейном Стерлингом. В апреле 2022 года проиграл ему в матче-реванше раздельным решением судей.

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