Застрял в детской позиции: почему партнер не защищает семью от нападок родителей

Часто молодые пары при создании собственной семьи продолжают опираться на советы и опыт более старшего поколения. При этом, как правило, эти «опоры» совсем не способствуют благоприятному формированию новой ячейки общества, а, наоборот, местами очень сильно усугубляют, сообщила РИАМО семейный психолог Екатерина Лыжина.

Почему некоторые люди готовы спорить с супругом, но боятся сказать родителям: «Это не ваше дело»? Что делать, если муж или жена постоянно передает претензии родителей партнеру вместо того, чтобы самостоятельно обозначить границы? Почему человек может годами жаловаться на вмешательство матери, но продолжать рассказывать ей каждую подробность семейных ссор? Как отличить здоровую близость с родителями от эмоциональной зависимости, мешающей строить свою семью?

Сепарация

По ее словам, основная причина таких ситуаций — человек вырос физически, но не психологически.

«Если во взрослой жизни, при создании собственной семьи, партнер продолжает слушать своих родителей, передавать их мнение своему партнеру, ссориться с партнером из-за родителей, привлекать своих родителей для разрешения конфликтной ситуации в своей семье — это говорит о том, что человек до сих пор находится в эмоциональной зависимости от своих родителей, он не прошел важную стадию своего психологического формирования — сепарацию (отделение). Он просто на психологическом уровне „застрял“ в детской зависимой позиции», — сказала Лыжина.

Маленькие дети очень зависят от значимых взрослых во всех смыслах. Так как в силу возраста ребенок не может решать ряд задач и вопросов по сохранению своей жизнедеятельности. Таким образом, первая причина зависимости — желание чувствовать себя в безопасности. Это базовая потребность каждого человека.

Второй ключевой момент — нехватка или страх потерять внимание и любовь родителей. Тогда ребенок делает, что угодно, чтобы чувствовать себя значимым и важным для старших. Это привязанность. Что также является неотъемлемой частью жизни человека.

Регулятор тревоги

«В таком случае, сказать родителям даже во взрослой жизни: „это не ваше дело“, все равно, что рискнуть своими базовыми потребностями. Лишиться того, что формирует фундамент всей жизни человека. А для тех, кто продолжает находиться в зависимости от значимого взрослого — это недопустимо. Тогда родители остаются главными фигурами для человека», — добавила психолог.

Отсюда и парадокс: человек может годами жаловаться на вмешательство матери в свою жизнь и семью, но продолжать рассказывать подробности каждой ссоры. Родитель в это время выполняет роль регулятора тревоги: выслушал, пожалел, дал совет — на время стало легче. Но цена такой близости — исчезновение границы между двумя семьями и отсутствие ответственности за свою жизнь и семью.

«Поэтому очень важно при создании своей семьи формировать здоровую близость, а не сохранять зависимость. Здоровая близость отличается от зависимости не количеством общения, а наличием уважения. В здоровых отношениях взрослый ребенок может любить мать, советоваться с ней и даже прислушиваться, но решение как поступить должен принимать самостоятельно, учитывая интересы своей семьи», — посоветовала специалист.

Что главнее

С возрастом, когда человек начинает создавать семью, очень важно осознать важный момент — своя семья становится главнее той, в которой вырос человек. Это естественный процесс взросления, который требует не только физической, но и глубокой психологической перестройки. Ведь создание семьи — не просто совместное проживание двух людей, а формирование новой системы, новой эмоциональной реальности, где партнеры учатся договариваться, строить планы и нести ответственность друг за друга и за семью в целом.

В случае, когда этого осознания нет, в отношения пары так или иначе будет включаться старшее поколение. Более того, один из партнеров может активно инициировать данное «включение».

Главное, помнить: граница с родителями не отменяет любви и уважения к ним. Она лишь делает такие отношения взрослыми, осознанными, ответственными.

День тещи и свекрови празднуют в четвертое воскресенье октября. В 2026 году он приходится на 25 октября. Это неофициальный праздник, отмечаемый во многих странах мира. Он был задуман как шутка в 1934 году и призывает ценить отношения с матерью жены или мужа.

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