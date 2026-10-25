Женщина погибла при пожаре в доме в Москве Происшествия 25 октября 2026 10:11 Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

В квартире жилого дома на Домодедовской улице произошел пожар. Он унес жизнь женщины 1983 года рождения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

По предварительной информации ведомства, погибшую нашли после полной ликвидации возгорания. Точные причины инцидента предстоит выяснить специалистам. Они проведут пожарно-техническую экспертизу. Нагатинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств трагедии. Также ведомство проследит за ходом и результатами организованной по данному факту доследственной проверки. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.