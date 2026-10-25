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Женщина погибла при пожаре в доме в Москве

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

В квартире жилого дома на Домодедовской улице произошел пожар. Он унес жизнь женщины 1983 года рождения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

По предварительной информации ведомства, погибшую нашли после полной ликвидации возгорания.

Точные причины инцидента предстоит выяснить специалистам. Они проведут пожарно-техническую экспертизу.

Нагатинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств трагедии. Также ведомство проследит за ходом и результатами организованной по данному факту доследственной проверки.

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