Женщина погибла при пожаре в доме в Москве
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
В квартире жилого дома на Домодедовской улице произошел пожар. Он унес жизнь женщины 1983 года рождения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.
По предварительной информации ведомства, погибшую нашли после полной ликвидации возгорания.
Точные причины инцидента предстоит выяснить специалистам. Они проведут пожарно-техническую экспертизу.
Нагатинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств трагедии. Также ведомство проследит за ходом и результатами организованной по данному факту доследственной проверки.
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