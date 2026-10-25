Петербуржец вынес все из квартиры экс-жены, пока та с сыном была в отпуске

Житель Петербурга опустошил квартиру бывшей супруги, забрав практически все содержимое кухни. Женщина вернулась домой с сыном после отпуска и обнаружила, что гарнитур, раковина и бытовая техника исчезли — остался только холодильник, сообщает РЕН ТВ .

Жилье, по словам женщины, было приобретено в ипотеку в браке, и кредит она до сих пор выплачивает сама.

Официально имущество после развода супруги не делили. Ранее женщина подавала иск о разделе и об определении места жительства ребенка. Бывшему мужу назначили алименты в размере 6500 рублей, однако, как утверждает женщина, он их не платит, а приставы с трудом взыскивают средства.

«Он забрал все, даже детские игрушки, которые сам купил, Sony PlayStation и так далее. Тут факт не в том, что он забрал, а в самом поступке: как можно так оставить сына без ничего», — рассказала женщина.

Она также добавила, что мужчина также вывез технику, купленную в браке, и вытяжку, которую она приобрела уже после развода.

Журналисты выяснили, что перед тем, как вынести все из квартиры, бывший супруг предлагал женщине выкупить гарнитур, а после отказа сказал, что продаст мебель. Кроме того, он забрал автомобиль, находившийся в лизинге.

Женщина уже обратилась в полицию, но там пояснили, что имущество считается общим, а замки в квартире не менялись, поэтому мужчина имел право вынести вещи. Теперь женщина опасается, что ключи от жилья могут быть у посторонних.

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