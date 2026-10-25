Нелегальные перевозчики вытесняют частных водителей из сервиса поиска попутчиков

Нелегальные перевозчики нашли способ вытеснять частных автомобилистов из популярного сервиса для поиска попутчиков, используя техническую уязвимость платформы для создания фиктивных заказов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

С подобной проблемой столкнулся 27-летний автомобилист Данис Б. из Уфы Республики Башкортостан. Он пытался найти попутчиков для поездки в Екатеринбург Свердловской области.

На протяжении всего дня объявление отображалось со статусом «мест нет». Выяснилось, что подставные пользователи кликают кнопку бронирования без финального подтверждения. Свободные места блокируются на неопределенный срок и становятся недоступными для реальных пассажиров.

При этом сам автовладелец не в силах даже удалить созданный маршрут из-за системной ошибки. Служба техподдержки сервиса не смогла предоставить внятных разъяснений.

Схожая схема фиксируется и на других междугородних направлениях по всей стране. Бронирования оформляются с недавно созданных профилей без истории и отзывов, а связаться по указанным номерам оказывается невозможно.

Помимо цифровой блокировки, отдельные перевозчики переходят к прямым угрозам. Житель Ставрополя рассказал, что после разногласий с одним из перевозчиков предпочел воспользоваться услугами частника. В ответ недоброжелатель занял место в выбранном автомобиле, прибыл к точке отправления на двух машинах и стал оказывать психологическое давление, заявив: «Это мой город».

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