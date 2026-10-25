В Москве мотоциклист на скорости сбил перебегавшего дорогу пешехода

В ночь на 25 октября на юге Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мототранспорта и пешехода. Последний перебегал дорогу на красный свет и был сбит, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент случился в районе дома 33, строения 12 по Варшавскому шоссе.

По предварительным сведениям ведомства, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Судя по записям камер видеонаблюдения, зафиксировавшим момент аварии около 00:57, мотоциклист двигался по освещенной трассе и совершил наезд на находившегося на дороге человека.

После столкновения двухколесное транспортное средство опрокинулось и проскользило по асфальту.

К месту происшествия выезжали оперативные городские службы. Сведения о тяжести травм участников ДТП и точные обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются. В профильном ведомстве отметили, что авария не привела к затруднениям в дорожном движении на данном участке.

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