Надя Михалкова отметила день рождения отца с мужем-губернатором Кухаруком

Осенью 2026 года личная жизнь младшей дочери Никиты Михалкова оказалась в центре внимания. 40-летняя Надежда Михалкова тайно вышла замуж за губернатора ХМАО Руслана Кухарука и в третий раз стала мамой — дочку назвали Екатериной. День рождения знаменитого отца-режиссера она встретила с Кухаруком, пишет StarHit .

21 октября народному артисту РСФСР исполнился 81 год. По этому поводу Михалков устроил торжество в стенах своей «Мастерской „12“»: столы накрыли прямо посреди зала, а ученики, друзья и близкие поздравляли режиссера со сцены.

Видео с поздравлениями студенты Михалкова публиковали в соцсетях, рядом с ним находилась любимая дочь Надя, а компанию ей составил новоиспеченный супруг. Влюбленные не сводили друг с друга глаз и, казалось, не замечали никого вокруг. Пара, выглядевшая немного смущенной, тихо перешептывалась, украдкой улыбаясь.

В начале октября стало известно, что Надя Михалкова больше не одинока: сердце актрисы покорил 47-летний Руслан Кухарук, возглавляющий ХМАО, и в этом союзе довольно быстро родилась дочь. По данным журналистов, будущие супруги впервые встретились полтора года назад на кинофестивале в Ханты-Мансийске, где артистка была членом жюри. Первый выход в свет в новом статусе жены политика состоялся у Надежды 1 октября — она появилась вместе с супругом на творческом вечере Никиты Михалкова в Ханты-Мансийске, где комплекс «Югра-Классик» был заполнен до отказа.

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