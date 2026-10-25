Распылила в лицо лак для волос: отчим выдал свою версию убийства сына-лудмана

Отчим убитого в Москве 22-летнего Вадима Иван рассказал о том, что показала запись с камеры в подъезде. По словам мужчины, семья вместе с независимыми специалистами изучила видео и на замедленных кадрах увидела, как Юлия наклоняется к сидящему у двери молодому человеку и распыляет ему что-то в лицо. Предположительно, это был лак для волос, сообщает РЕН ТВ .

«Она пшикнула баллончиком в лицо, он отвернулся. Потом на ватных ногах она завела его в квартиру. Через несколько секунд дверь открылась, и она, не выходя, забрала этот баллончик внутрь», — описал Иван просмотренные кадры.

По данным родственников, в лицо Вадиму распылили лак для волос. Близкие также утверждают, что прежде девушка уже применяла к нему физическую силу. По словам отчима, молодой человек отправлял матери фотографии синяков и видео после ссор с Юлией. Эти материалы семья намерена передать следователям, когда приедет в Москву.

Иван опроверг и часть сведений, появившихся после трагедии. Он подчеркнул, что Вадим и Юлия не были бывшими — они жили вместе, периодически ссорясь и мирясь. Версия о похищенных у девушки 500 тысячах рублей, по словам родных, тоже не соответствует действительности: деньги она якобы сама отдала молодому человеку на автомобиль, а тот затем ежемесячно погашал кредит.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в убийстве зарабатывала с помощью вебкама по 2 млн рублей в месяц.

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