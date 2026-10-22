Убитый вебкамщицей мужчина жаловался близким на домашнее насилие

Парень, которого зарезала вебкамщица, жаловался родственникам на девушку. Он утверждал, что она постоянно поднимала на него руку, сообщает Baza .

По словам родственников погибшего, его спутница, которая работала вебкам-моделью, часто набрасывалась на него, но он никогда не трогал ее в ответ. Парень считал, что у возлюбленной проблемы с психикой и планировал обратиться вместе с ней к психологу.

Пара была знакома со школы. Они встречались еще в девятом классе, а затем расстались. Когда парень служил в армии, девушка написала ему, что хочет помириться и родить от него детей. Родственники утверждают, что погибший очень сильно любил свою спутницу.

Сам парень увлекался ставками и регулярно брал микрозаймы, в результате накопил много долгов. Перед трагедией он понял, что не может потянуть даже аренду квартиры. Молодой человек написал письмо возлюбленной, в котором объяснил причину их расставания.

В роковой вечер парень пришел мириться к девушке, она впустила его в квартиру. Во время ссоры в порыве гнева девушка взяла нож и нанесла ему один удар, который оказался смертельным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.