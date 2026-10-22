Убитый вебкамщицей мужчина жаловался близким на домашнее насилие
Парень, которого зарезала вебкамщица, жаловался родственникам на девушку. Он утверждал, что она постоянно поднимала на него руку, сообщает Baza.
По словам родственников погибшего, его спутница, которая работала вебкам-моделью, часто набрасывалась на него, но он никогда не трогал ее в ответ. Парень считал, что у возлюбленной проблемы с психикой и планировал обратиться вместе с ней к психологу.
Пара была знакома со школы. Они встречались еще в девятом классе, а затем расстались. Когда парень служил в армии, девушка написала ему, что хочет помириться и родить от него детей. Родственники утверждают, что погибший очень сильно любил свою спутницу.
Сам парень увлекался ставками и регулярно брал микрозаймы, в результате накопил много долгов. Перед трагедией он понял, что не может потянуть даже аренду квартиры. Молодой человек написал письмо возлюбленной, в котором объяснил причину их расставания.
В роковой вечер парень пришел мириться к девушке, она впустила его в квартиру. Во время ссоры в порыве гнева девушка взяла нож и нанесла ему один удар, который оказался смертельным.
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