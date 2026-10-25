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Махонин: над Пермским краем сбили 11 дронов, пострадали 5 человек

Спецоперация

Фото - © Медиасток.рф

В ходе атаки беспилотников на Пермский край 25 октября силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 11 дронов. В результате вражеской атаки пострадали пять человек, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

В результате нападения незначительные повреждения получил промышленный объект на севере края, однако предприятие продолжает работать в штатном режиме. На месте трудятся оперативные службы.

По предварительным данным, пострадали пятеро работников предприятия. Троих направили на осмотр в приемное отделение больницы, одного — на амбулаторное лечение, еще один от осмотра отказался. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, им оказывают необходимую помощь.

Губернатор напомнил об опасности приближаться к обломкам сбитых БПЛА — это может угрожать жизни и здоровью. При обнаружении осколков он призвал звонить по номеру «112».

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