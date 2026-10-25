На Украине умер последний ветеран СС «Галичина»

В Ивано-Франковской области на 102-м году жизни ушел из жизни Дмитрий Марусяк, считавшийся последним проживавшим на территории Украины ветераном дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает украинское издание Zaxid со ссылкой на заявление историка Игоря Иванькова, сделанное в субботу, 24 октября.

Марусяк родился 2 июля 1925 года в многодетной семье в селе Коршев Коломыйского района Ивано-Франковской области. Там воспитывались пятеро сыновей.

Отец Дмитрия, Михаил Марусяк, являлся участником Первой мировой войны.

В период Великой Отечественной войны Дмитрия вместе с братом Василием угнали на принудительные работы в Германию. Приехав домой в отпуск, он вместе с земляком вступил в ряды дивизии СС «Галичина».

Спустя три месяца пришло подтверждение о зачислении на службу. В дальнейшем он находился в австрийской Штирии, обучался военному делу в Альпах и проходил службу в составе расчетов зенитной артиллерии.

Позднее в Граце Марусяка мобилизовали в ряды советской армии. После этого он на протяжении двух лет служил на территории Румынии. Все это время ему удавалось скрывать факт службы в нацистском формировании.

После совершения побега из войсковой части Марусяка задержали. Назначенное наказание он отбывал в исправительных учреждениях Хабаровского края.

После возвращения из советских лагерей Марусяк продолжал утаивать эпизоды своей биографии. Последние годы жизни он провел в селе Лески Коломыйского района. Также состоял во Львовской станице братства бывших военнослужащих дивизии «Галичина».

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