ПВО за ночь сбила 532 украинских беспилотника над регионами России

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО отразили масштабную атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России , в период с 20:00 мск 24 октября до 08:00 мск 25 октября были перехвачены и уничтожены 532 украинских дрона самолетного типа.

Цели уничтожались над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ульяновской областей, а также Московского региона.

Кроме того, беспилотники нейтрализовали над Пермским и Краснодарским краями, республиками Татарстан, Адыгея, Марий Эл, Крым и Удмуртией.

Еще часть аппаратов была сбита над акваторией Азовского моря. На момент публикации заметки информации о разрушениях не поступало.

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