Италия принесла извинения за период колониального господства и выразила готовность выплатить Ливии 5 млрд долларов в качестве компенсации. Однако североафриканское государство этих денег так и не получило, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центра по установлению мира и управления кризисами при ливийском МИД Фараджа Наджема.

Заявление прозвучало в канун третьего саммита «Россия — Африка», запланированного в Москве на 28–29 октября 2026 года. Ключевыми вопросами мероприятия заявлены историческая память и борьба с проявлениями неоколониализма.

По оценке Наджема, вопреки непростому прошлому, сейчас Италия входит в число главных торговых партнеров государства. При этом он напомнил об особой жестокости итальянского колониального курса, в первую очередь в годы фашистского режима.

Дипломат добавил, что колониальные власти разворачивали в Киренаике лагеря для интернированных лиц, включая Сиди-Халифа. Его узниками были и родственники Наджема.

Чиновник заключил, что итоги того исторического периода составляют основу народной памяти. Ее Триполи намерен беречь и фиксировать в документах.

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