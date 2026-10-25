Для фигуры и кишечника: как сделать макароны более полезными для организма

Любимые многими макароны после охлаждения, становятся чуть-чуть полезнее. Все дело в крахмале, который там содержится, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

«Крахмалосодержащие продукты, как макароны, рис и хлеб после охлаждения частично становятся полезнее. Дело в том, что крахмал в продуктах питания, идет в связанном виде, когда мы его термически обрабатываем, то цепочка веществ, из которых он состоит начинает разрываться. Так организму проще его усваивать. Поэтому в организме быстрее повышается уровень глюкозы, что провоцирует излишек инсулина», — сказала Соломатина.

Как пояснила врач, когда готовые макароны ставят в холодильник, то крахмал в них становится частично резистентным. Организму будет сложнее усвоить продукт и стремительно повысить уровень глюкозы.

Она уточнила, что крахмал из остуженных макарон организм будет усваивать порционно. Человек дозированно получает энергию из веществ, и не будет копить остатки и излишки, которые откладываются в жировую ткань.

По словам Соломатиной, такой резистентный крахмал, служит кормом для полезных бактерий внутри кишечника. Охлаждая такие продукты, люди делают их частично полезными.

25 октября празднуется Всемирный день макарон. Макаронные изделия популярны во всем мире. Праздник призван объединить любителей этого продукта, пропагандировать его во всем многообразии форм, делая особый акцент на культурных аспектах кулинарии разных стран. При этом в мире насчитывается более 600 разновидностей макаронных изделий и десятки способов их приготовления.

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