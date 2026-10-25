Не «помой посуду», а «кухня твоя»: психолог о том, как поделить быт с мужчиной

Вместо попыток перевоспитать партнера и выдавать ему отдельные бытовые поручения лучше договариваться о целых зонах ответственности, сообщил РИАМО основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«Первое — можно отдать зону ответственности целиком, а не задание. Не „помой посуду“, а „кухня твоя“. Ответственность за результат. Как ее мужчина решит? Может быть, он сделает это сам. Может быть, он организует какую-то посудомоечную машину», — сказал Ягудин.

Он пояснил, что важно не пытаться контролировать, как именно партнер выполняет бытовые дела. Например, сложенное не так полотенце не должно становиться поводом для претензий. Негативная реакция на выполненное дело может вызывать защитную реакцию и желание в дальнейшем избегать подобных ситуаций.

«Если вы кого-то критикуете, автоматически хочется защищаться, и на критику вы будете отвечать агрессией. Не стоит портить свои отношения из-за какой-то посуды», — пояснил эксперт.

При этом Ягудин подчеркнул, что не каждого партнера получится встроить в желаемую модель быта. Люди могут изначально по-разному представлять распределение домашних обязанностей, поэтому важно узнавать привычки друг друга и договариваться, а не рассчитывать на последующее «перевоспитание».

«Узнавайте друг друга и договаривайтесь. Это очень важно. Но переучить не получится. Не пробуйте это — отдадите всю жизнь и потом будете разочарованы», — заключил психолог.

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