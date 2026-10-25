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Сухо и до +14 градусов будет днем 25 октября в Московском регионе

Общество

Фото - © Медиасток.рф

В воскресенье, 25 октября, жителей Московского региона ожидает сухая и комфортная погода. Днем температура будет от 12 до 14 градусов выше нуля, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, на территории Москвы и области установится малооблачная погода без дождей. 

Ветер будет юго-восточный. Его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

В ночные часы столбики термометров в Московском регионе опустятся до 3–5 градусов тепла. В темное время суток также сохранится небольшая облачность, осадки маловероятны. Порывы юго-восточного ветра снизятся до 4–9 метров в секунду.

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