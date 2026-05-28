Куриные яйца падают с неба: мощный град засыпал Ставропольский край

Ставропольский край оказался под ударом града размером с куриное яйцо. Он побил машины и обрушил деревья, сообщает SHOT .

Огромный град выпал в Минеральных Водах, Пятигорске и Ессентуках. По словам местных жителей, из-за непогоды пострадали несколько автомобилей. Очевидцы публикуют снимки града размером с куриной яйцо, который накрыл белой пеленой дороги.

В Краснодаре прошел сильный ливень, который привел к подтоплениям. На улице Московской вырвался гейзер воды из ливневки, потоки хлынули на дорогу. Машины не могут передвигаться по затопленной трассе. Одну из улиц и вовсе перекрыли. В городе поднялся уровень воды в реке Кубани.

В Анапе трассы также оказались подтоплены. В Адыгее осадки привели к введению режима ЧС. Дождь срывает работу посевных кампаний.

Синоптики прогнозируют, что неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае сохранятся до 31 мая. Будут залповые осадки, уровень воды в реках может подняться до опасных значений.

