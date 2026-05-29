Президент США назвал условие возобновления атак на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление военных действий против Ирана станет возможным в случае попытки навязать Вашингтону невыгодные условия сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Fox News.

Трамп также подчеркнул, что все козыри по переговорам остаются у американской стороны.

«В конечном счете, этой чертой станут заведомо невыгодные для нас условия сделки. Я просчитываю ситуацию наперед, и мы еще увидим, к чему это приведет… Я веду переговоры, они ведут переговоры, они очень хитрые и умелые переговорщики, но, в конце концов, все козыри на руках у нас», — отметил Трамп.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США и Иран близки к достижению договоренностей.

