Колледж «Энергия» в Реутове провел день открытых дверей

День открытых дверей прошел 13 мая в реутовском подразделении Подмосковного колледжа «Энергия» для школьников из Реутова и Балашихи и их родителей. Участники познакомились со специальностями набора 2026 года, условиями поступления и перспективами трудоустройства, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В программе мероприятия были экскурсия по колледжу, встречи с преподавателями и мастер-классы. Школьники смогли попробовать себя в различных профессиях и получить представление об учебном процессе.

Амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет» рассказали о новых образовательных программах и востребованных на рынке труда специальностях. Гостям разъяснили условия поступления, возможности получения стипендии и дальнейшего трудоустройства после окончания колледжа.

Мастер-классы прошли по направлениям набора 2026 года: «Металлообработка с ЧПУ», «Технологии металлообрабатывающего производства», «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство», «Робототехника», «Web-разработка», «3D-моделирование». В мероприятии приняли участие более 250 школьников, а родители получили консультации по организации учебного процесса, внеучебной деятельности и поддержке студентов в период адаптации.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.