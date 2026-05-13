В Мытищах провели семинар для директоров школ проекта «Киберурок»

Семинар-совещание для директоров пилотных школ проекта Киберурок прошел 12 мая в школе № 35 в городском округе Мытищи. В нем приняли участие более 200 представителей системы образования, Сбера и Корпоративного университета развития образования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В работе семинара участвовали представители министерства образования региона, руководители пилотных школ, сотрудники Сбера и Корпоративного университета развития образования. Участники обсудили задачи внедрения проекта Киберурок в образовательных организациях Подмосковья.

Руководитель направления развития проектов и сообществ «Алгоритмика» Светлана Видакас провела практический интенсив «Обучение детей в эпоху искусственного интеллекта». На встрече рассмотрели современные подходы к обучению школьников и инструменты работы школы в условиях развития технологий искусственного интеллекта.

Во второй части мероприятия состоялись практико-ориентированные семинары по организации родительских собраний в рамках проекта для учеников с 1 по 11 класс. Руководители представили кейсы взаимодействия с родителями и опыт внедрения проекта.

Семинар завершился обсуждением организационных вопросов и пошагового запуска Киберурока в пилотных школах Московской области. По итогам встречи участники получили методические рекомендации для дальнейшей работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.