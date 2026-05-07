Артист Николай Цискаридзе вспомнил истории матери о войне и жизни в Москве

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал, какое значение имеет для его семьи День Победы и какие воспоминания о войне сохранила его мать, сообщает Общественная Служба Новостей .

Он признался, что 9 Мая в его семье всегда считали священным праздником. По его словам, мать пережила Великую Отечественную войну еще ребенком и хорошо помнила события тех лет.

«Моя мама пережила войну, будучи совсем еще девочкой. Она помнит хорошо, где в Москве были бомбоубежища, рассказывала, как школьные уроки проходили в метро. Мама застала знаменитый парад 7 ноября, когда колонны солдат шли мимо окон дома, где она жила, а потом отправились на защиту столицы», — рассказал Цискаридзе.

Артист отметил, что мать ежегодно отмечала День Победы и бережно хранила память о пережитом.

Он также вспомнил о судьбе няни, которой во время войны пришлось покинуть Киев. Ее семья из-за боевых действий эвакуировалась в Казахстан.

Цискаридзе подчеркнул, что истории близких сформировали особое отношение к этой дате и сделали ее важной частью семейной традиции.

