Смеялся даже охранник: паркомат показал екатеринбурженке 5 623 400 рублей долга
В Екатеринбурге девушку не выпускало с территории парковки специальное устройство за долг более 5,6 млн рублей. Об этом женщина рассказала в соцсетях.
При выезде из парковки на паркомате появилась надпись: «Задолженность при проезде по распознаванию -5 623 400 рублей».
«Это где я так должна была накосячить, чтобы у меня был штраф 5 623 000?» — смеясь, спросила автор видео.
По словам девушки, паркомат не выпускал ее. Такой аномальный размер долга развеселил даже охранника.
