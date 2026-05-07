Смеялся даже охранник: паркомат показал екатеринбурженке 5 623 400 рублей долга

В Екатеринбурге девушку не выпускало с территории парковки специальное устройство за долг более 5,6 млн рублей. Об этом женщина рассказала в соцсетях.

При выезде из парковки на паркомате появилась надпись: «Задолженность при проезде по распознаванию -5 623 400 рублей».

«Это где я так должна была накосячить, чтобы у меня был штраф 5 623 000?» — смеясь, спросила автор видео.

По словам девушки, паркомат не выпускал ее. Такой аномальный размер долга развеселил даже охранника.

