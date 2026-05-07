Ушаков: Ереван продолжает сидеть на двух стульях

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Ереван, «к сожалению, продолжает придерживаться политики сидения на двух стульях», сообщает ТАСС .

Такими словами он прокомментировал прошедшие в последнее время в Ереване мероприятия, включая саммит Европейского политического сообщества. Ушаков отметил, что не знает, «насколько долго в такой позе можно пребывать», и подчеркнул, что это негативно влияет на развитие двусторонних отношений.

Юрий Ушаков напомнил, что президент РФ Владимир Путин недавно провел «серьезные» переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На них были расставлены все точки над i.

Ранее Пашинян заявил, что не сможет посетить парад Победы в Москве 9 мая. Он объяснил это началом избирательной кампании в республике.

