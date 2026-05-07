Ушаков: Ереван продолжает сидеть на двух стульях

Политика

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Ереван, «к сожалению, продолжает придерживаться политики сидения на двух стульях», сообщает ТАСС.

Такими словами он прокомментировал прошедшие в последнее время в Ереване мероприятия, включая саммит Европейского политического сообщества. Ушаков отметил, что не знает, «насколько долго в такой позе можно пребывать», и подчеркнул, что это негативно влияет на развитие двусторонних отношений.

Юрий Ушаков напомнил, что президент РФ Владимир Путин недавно провел «серьезные» переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На них были расставлены все точки над i.

Ранее Пашинян заявил, что не сможет посетить парад Победы в Москве 9 мая. Он объяснил это началом избирательной кампании в республике.

