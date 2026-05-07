Пашинян не приедет в Москву на парад Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в параде Победы в Москве 9 Мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Он официально уведомил об этом российского лидера Владимира Путина. Пашинян заявил, что не приедет на парад Победы в связи с началом избирательной кампании в Армении.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву 9 Мая, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретится с Путиным, но не примет участие в параде Победы.

По данным Минобороны России, в этом году парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет без военной техники. В нем в составе пешей колонны примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ.

