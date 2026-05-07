Юрист предупредил о штрафе за выбрасывание разбитой посуды

Юрист Михаил Салкин заявил, что неправильная утилизация разбитой посуды может привести к штрафу до 3 тысяч рублей. Наказание предусмотрено за нарушение правил обращения с отходами, сообщает «Абзац» .

Сам по себе выброс разбитой чашки или тарелки в общий контейнер обычно не влечет ответственности, так как такая посуда относится к бытовым отходам. Однако значение имеет способ утилизации.

«Штраф возможен не за саму разбитую посуду, а за нарушение порядка обращения с отходами: если осколки оставили рядом с контейнером, на лестничной клетке, у мусоропровода, во дворе либо выбросили в контейнер, не предназначенный для таких отходов. Размер штрафа составит от 2 до 3 тысяч рублей по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ», — рассказал Салкин.

Ранее эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь сообщил, что за выброс батареек и аккумуляторов в общий мусор также предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Он пояснил, что такие отходы относятся к I и II классам опасности.

