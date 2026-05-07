Глава Республики Сербской Каран посетит парад в честь Дня Победы в Москве

Президент Республики Сербской (РС) Синиша Каран примет участие в параде Победы в Москве 9 мая, сообщает ТАСС .

На вопрос, будет ли глава РС присутствовать на торжественных мероприятиях в честь Дня Победы, собеседник агентства ответил утвердительно.

Каран приедет в российскую столицу в числе других иностранных гостей.

Синиша Каран планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в параде Победы в Москве 9 Мая. Он официально уведомил об этом Владимира Путина.

