Глава Республики Сербской Каран посетит парад в честь Дня Победы в Москве
Президент Республики Сербской (РС) Синиша Каран примет участие в параде Победы в Москве 9 мая, сообщает ТАСС.
На вопрос, будет ли глава РС присутствовать на торжественных мероприятиях в честь Дня Победы, собеседник агентства ответил утвердительно.
Каран приедет в российскую столицу в числе других иностранных гостей.
Синиша Каран планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.
При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в параде Победы в Москве 9 Мая. Он официально уведомил об этом Владимира Путина.
