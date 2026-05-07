Несмотря на то, что в Венгрии в ближайшее время сменится власть, Еврокомиссия (ЕК) не готова разблокировать стране все замороженные средства ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Сейчас команда лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра, который станет новым премьером Венгрии, ведет закрытые переговоры с Брюсселем о выделении Будапешту 10,4 млрд евро из Фонда восстановления ЕС после пандемии.

Средства ранее оказались заблокированы из-за претензий Евросоюза к якобы нарушениям принципов верховенства права при правительстве Виктора Орбана.

ЕК готова обсудить выделение грантовой части объемом 6,5 млрд евро, но категорически против предоставления еще 3,9 млрд евро в виде кредитов. Еврокомиссия считает, чьо Венгрии не хватит времени для выполнения всех необходимых реформ до окончания программы 31 августа.

Но Мадьяр все еще планирует добиться того, чтобы ЕК разморозила все средства, так как частичное соглашение стало бы «недостаточным результатом» после обещаний «перезагрузки» отношений Венгрии с ЕС.

