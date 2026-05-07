В Балашихе продолжается строительство ЖК «Героев»

Строительство жилого комплекса «Героев» продолжается в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. На площадке ведутся конструктивные, инженерные и отделочные работы в нескольких корпусах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Девелопером проекта выступает «Главстрой Регионы». В корпусе 410 строители возводят наружные и внутренние стены, монтируют лифтовое оборудование, выполняют работы по наружному теплоснабжению и устанавливают оконные и балконные блоки. Также ведется монтаж металлоконструкций, устройство внутренних инженерных систем и кровельные работы.

В корпусе 411 продолжается черновая отделка квартир и мест общего пользования, параллельно идет чистовая отделка МОП и устройство кровли. В корпусе 413 монтируют внутренние инженерные системы, выполняют чистовую отделку в квартирах и местах общего пользования, а также благоустраивают прилегающую территорию.

В корпусах 610 и 611 продолжается устройство монолитных железобетонных конструкций, формируется каркас зданий. Работы идут в плановом режиме.

ЖК «Героев» расположен в микрорайоне Железнодорожный. В составе проекта уже открыты два детских сада и школа, в пешей доступности находится железнодорожная станция. В 2025 году компания «Главстрой Регионы» получила золотой знак «Надежный застройщик России 2025».

Ранее в рамках комплексного развития территорий социальные объекты за счет внебюджетных источников финансирования также построили компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель» и ГК ФСК.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.