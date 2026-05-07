Пьяный мужчина чуть не устроил резню у ТЦ в ВАО Москвы

сегодня в 15:32

На Зеленом проспекте в Москве работники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по столице задержали нетрезвого мужчину. Он угрожал людям ножом, сообщает пресс-служба столичного отделения Росгвардии.

Росгвардейцы патрулировали окрестности. Поступил сигнал «тревога» из одного из находящегося под охраной объектов на Зеленом проспекте.

Правоохранители приехали на место инцидента. У торгового центра находился мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.

Он держал в руках нож, размахивал им, матерился и угрожал прохожим. Работники вневедомственной охраны быстро задержали дебошира.

Выяснилось, что ему 29 лет. Мужчину отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.