Пьяный мужчина чуть не устроил резню у ТЦ в ВАО Москвы
На Зеленом проспекте в Москве работники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по столице задержали нетрезвого мужчину. Он угрожал людям ножом, сообщает пресс-служба столичного отделения Росгвардии.
Росгвардейцы патрулировали окрестности. Поступил сигнал «тревога» из одного из находящегося под охраной объектов на Зеленом проспекте.
Правоохранители приехали на место инцидента. У торгового центра находился мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.
Он держал в руках нож, размахивал им, матерился и угрожал прохожим. Работники вневедомственной охраны быстро задержали дебошира.
Выяснилось, что ему 29 лет. Мужчину отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
